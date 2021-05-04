Большой Камень, Приморский край, , 05:29 — REGNUM В Большом Камне Приморья возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка — подозреваемый в преступлении заключён под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Следователями установлено, что 30 апреля возле водоема в городе Большой Камень мужчина и двое подростков играли в экстремальные игры — связывали друг другу руки и пытались развязаться. В какой-то момент между подозреваемым и 15-летним потерпевшим возникла ссора — первый обвинил подростка в краже денег и потребовал их вернуть.

Мужчина, воспользовавшись тем, что руки ребёнка связаны, стал душить его цепью. Когда подросток потерял сознание, подозреваемый скинул его тело в водоем.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области следственные органы завершили следствие по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца Оренбургской области, он обвиняется в убийстве своего приятеля.