4 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Суть в том, что матрица выстроена для потребления детей во всех смыслах. И что делать? Как по мне, для начала можно ужесточить уголовное наказание для педофилов (вплоть до смертной казни)

Платон Беседин, , 10:23 — REGNUM Был такой гениальный режиссёр — Стэнли Кубрик. Именно так — гениальный, без преувеличения. Почти всего его ленты шедевральны: и «Цельнометаллическая оболочка», и «Сияние», и «Доктор Стрейнджлав», и «Заводной апельсин», конечно.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Впрочем, есть миф, будто самое важное кино Стэнли снял не в художественном стиле, нет. Главной для него, по одной из версий, стала съёмка, имитирующая высадку американских космонавтов на Луне. За что Кубрик позднее и был наказан.

Есть, правда, и другая версия. Она гласит, что Кубрика уничтожили — да, именно так, уничтожили — за изображение заговора педофилов в блестящей ленте «С широко закрытыми глазами». Это один из моих любимых фильмов в принципе — он точно близок к гениальности. Пусть и играет в нём довольно скучный сайентолог Том Круз.

Так или иначе, зафиксируем: по одной из версий, Стэнли Кубрик снял великолепное кино, намекающее на заговор педофилов. За что позднее его ликвидировали. Верить или нет в это — каждый пусть решает сам. Дополню, что 37 годами ранее в «С широко закрытыми глазами» Кубрик экранизировал «Лолиту».

Теперь загвоздка: в мире есть шизофрения насчёт заговоров. Их одновременно обожают и ищут во всём, а с другой стороны, всячески отрицают; мол, верить в них — моветон. Отлично эта дихотомия добра и зла, выражусь так, показана в книге Умберто Эко «Маятник Фуко». Только это не отрицает того факта, что заговоры, действительно, существуют, работают. Даже если их изначально не существовало. Потому что навязывание и утверждение трендов — это в определённом роде тоже вполне себе конспирологическая история.

Маска Цитата из кф «С широко закрытыми глазами». Реж. Стэнли Кубрик. 1999. Великобритания, США

И вот вам сюжет — почему я вспомнил Кубрика и его великолепный фильм — в Германии раскрыли тайную сеть педофилов с участием 400 тысяч человек. Вдумайтесь: 400 тысяч человек — население крупного города — сидели в Даркнете, присосавшись к детской порнографии. Распространяя, покупая, продавая её. Тут я вспоминаю ещё одну книгу — «Покорность» Уэльбека и эпизод с педофилом-орнитологом в ней.

В Германии задержали — пока что — четверо человек. Но ясно, что это самые злостные, активные — те, кто, выражаясь грубо, толкал педофилический товар. Важнее — и напоминаю ещё раз — 400 тысяч человек вовлечённых.

Тезис о слезинке ребёнка помните? Тезис Достоевского. Так вот, в современном мире слёзы детей мало кого останавливают — на них делают большие деньги. И если прорваться сквозь камуфляж, то будет понятна одна простая и неприятная вещь: все эти сексуальные явления, которые ещё недавно считались извращениями и девиациями, продвигаются не потому, что кто-то вдруг вздумал позаботиться о гомосексуалистах.

Нет, для того есть две причины. Первая — ЛГБТ-лобби сильно, и причастность к нему обеспечивает вполне симпатичные и выгодные блага. Вторая — окно Овертона должно открываться постепенно, сантиметр за сантиметром. И конечная цель воцарения сексуальных девиаций/излишеств (называйте как хотите) — это легализация педофилии. К тому всё двигают, и к тому всё идёт.

И проблема даже не в том, что секс молодеет (во всех смыслах). Понаблюдайте за современной модой (модой в самом широком смысле). Она во многом педофилична. От лазерных эпиляций соответствующих мест до детских конкурсов красоты, на которых девочки ведут себя совсем не по-детски. Я уж молчу о видеоконтенте для детей, косметике и моде в одежде. А далее медиа, транслирующие молодых распутниц. Лолита в таком контексте стоит в сторонке — слишком скромна.

Современных людей — и я настаиваю на этом — в сложившейся матрице учат воспринимать детей, прежде всего, как секс-объекты. И бесконечные истории о педофилах, терроризирующих детей и в России, и в мире, — это лишь мельчайшая часть творящегося безумия. Сколько скрыто? И сколько детей угнано в рабство? А сколько детей подвергаются сексуальному насилию дома?

Жертва педофила Цитата из к/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия

Вы скажете, что это уже было — в Древней Элладе — и не стоит сгущать краски. Было, но грех тогда не был столь визуализирован и не насаждался столь рьяно. Видеодром — привет Кроненбергу — ещё не транслировался в каждом доме.

Вы скажете, что я сгущаю в принципе. Ваше право, но подумайте о 400 тысячах потребителей детской порнографии. А эти люди имели близких, семьи. У них были дети. И это только одна сеть, существующая с лета 2019 года. А сколько их таких в принципе?

Заговор педофилов или не заговор — называйте как хотите. Но суть в том, что матрица выстроена для потребления детей во всех смыслах — и на то эта матрица и её рабы трудятся круглосуточно. Страшные времена. Последние, я бы сказал.

Это была диагностика проблемы. А что делать? Отвечайте сами. Как по мне, для начала можно ужесточить уголовное наказание для педофилов (вплоть до смертной казни), подумать о химической кастрации и, да, ключевое — менять позиционирование, менять моду. Впрочем, мы помним судьбу Стэнли Кубрика, пусть и лишь согласно одной из версий.