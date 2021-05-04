Вьентьян, , 05:13 — REGNUM Первая партия лаосского скота была экспортирована в Китай, сообщили в посольстве Китая в Лаосе, передает агентство Синьхуа.

Первая партия живого крупного рогатого скота из Лаоса была отправлена 28 апреля из карантинной зоны иммунизации против ящура в провинции Луангнамтха, примерно в 360 км к северу от столицы страны, города Вьентьяна, в карантинный порт Мэнман в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе на провинции Юньнань на юго-западе Китая, где и была забита для экспорта в Китай.

Таким образом, был осуществлен прорыв в торговле живым скотом между Китаем и Лаосом. Официально стартовавший экспорт лаосского крупного рогатого скота в Китай является двусторонним проектом сельскохозяйственного сотрудничества.

Торговля живым скотом будет неуклонно продвигать строительство Китайско-Лаосского экономического коридора и поможет реализовать китайскую стратегию двойного обращения, где внутреннее обращение подстегивается обращением международным, заявило китайское посольство.