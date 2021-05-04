Москва, , 05:10 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в пятиэтажном здании гостиницы на юго-востоке Москвы. Об этом 4 мая сообщает ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре в кирпичном здании гостиницы на улице 6-й Кожуховской поступила в ведомство в 03:27 мск. Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного здания. По данным администрации, на момент пожара в гостинице находилось 305 человек.

Прибывшие на место происшествия пожарные начали эвакуацию людей, которая осложнялась из-за сильного задымления. Общая площадь пожара составила около 100 кв. метров. Возгорание было локализовано в 04:18 мск, а в 04:30 мск горение было ликвидировано полностью. В здании гостиницы были обнаружены тела троих погибших в результате пожара.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

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