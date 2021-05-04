Трентон, США, , 04:54 — REGNUM Бесплатное пиво за прививку от COVID-19 предложили власти жителям американского штата Нью-Джерси. Об этом 4 мая сообщил губернатор штата Фил Мерфи в ходе пресс-конференции, трансляция которой шла в его Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Губернатор объявил о начале программы, целью которой будет популяризация вакцинации среди жителей штата старше 21 года. Как объявил Мерфи, любой житель Нью-Джерси, поставивший себе вакцину от COVID-19 в мае, может принести подтверждающий документ в одну из пивоварен, участвующих в акции, и получить бесплатное пиво.

Таким способом власти штата хотят ускорить темпы вакцинации и увеличить число привитых жителей до 4,7 млн к концу июня текущего года. Всего в штате Нью-Джерси проживает более 8,8 млн человек, из них полностью вакцинировались более 3,2 человек. Отмечается, что ряд жителей штата раскритиковали инициативу властей, назвав её «подкупом» и отказываются посещать бары, принявшие участие в акции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что регулятор в США может одобрить применение вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech среди подростков 12−15 лет.

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