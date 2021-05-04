Владивосток, , 04:51 — REGNUM В Приморье объявлено штормовое предупреждение — сильные ливни ожидаются в ночь с 4 на 5 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: Из-за штормового предупреждения в Петербурге закрыли сады и скверы

На большей территории пройдут сильные дожди с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. Ночью 4 мая и утром 5 мая в южной половине и восточной половине Приморья местами ожидаются очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

В отдельных районах — гроза, усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Возможны резкие подъемы уровня воды на 0,5−1,2 метра, на малых реках южных районов до 2,5 метров с кратковременным подтоплением отдельных пойменных участков.

На данный момент интенсивность подъема уровня воды составляет 3−16 см в сутки. Все реки края в берегах, опасных гидрологических явлений не ожидается.

Спасатели рекомендуют приморцам в эти дни отказаться от поездок на отдых, охоту и рыбалку.

«Службы жизнеобеспечения региона находятся в состоянии готовности», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило 3 мая штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, которое ожидается в течение следующих суток. Тем временем городские власти на всякий случай закрыли ряд городских садов и скверов.