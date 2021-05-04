Москва, , 04:38 — REGNUM Дословным копированием высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена является заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба по поводу отношений Москвы и Лондона. Об этом 3 мая написал на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Глава МИД Британии, слово в слово копируя Блинкена, заявил, что для улучшения отношений «Москва должна изменить своё поведение», — отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что для нормализации контактов британские власти сами должны изменить свой политический курс и «отказаться от русофобии».

«Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным», — добавил он.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1389303912230969344

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Доминик Рааб и Энтони Блинкен провели в Лондоне переговоры, посвященные вопросам безопасности, а также отношениям с Ираном, Афганистаном и РФ. На пресс-конференции по итогам встречи глава британского МИД заявил, что дверь для позитивных отношений с Москвой и дипломатии для Лондона всегда остается открытой, «однако поведение России должно измениться».

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