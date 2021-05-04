Пекин, , 04:31 — REGNUM Численность населения Китая продолжила расти в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР сообщило, что конкретные данные будут опубликованы в седьмом национальном бюллетене переписи населения, говорится в кратком заявлении бюро на официальном сайте ведомства.

Седьмая национальная перепись населения Китая была начата в ноябре прошлого года. Некоторые китайцы обеспокоены задержкой публикации результатов переписи и подозревают власти в подтасовках.