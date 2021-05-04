Пекин, , 04:23 — REGNUM Недавний опрос, проведенный Министерством коммерции Китая, показал, что 96,4% предприятий с иностранными инвестициями оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Эта цифра на 2,1 процентного пункта выше по сравнению с началом года, если верить данным опроса более чем 3200 фирм, финансируемых из-за рубежа.

В первом квартале этого года в Китае было создано 10 263 новых предприятия, финансируемых из-за рубежа, что на 47,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил представитель министерства Гао Фэн.

Прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 39,9% в годовом исчислении до 302,47 млрд юаней (около $46,74 млрд) в первом квартале, сказал он, добавив, что этот показатель вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Помимо низкой базы за аналогичный период прошлого года, быстрый рост был в основном обусловлен такими факторами, как стабильное восстановление китайской экономики, постоянное улучшение деловой среды и повышение доверия иностранных инвесторов, сказал Гао.