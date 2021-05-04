Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Администрация Белого дома не намерена смягчать санкции в отношении Венесуэлы без конкретных шагов со стороны республики к проведению новых выборов. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters.

Источник в администрации Белого дома уточнил, что власти США намерены продолжать взаимодействие с международными партнёрами, чтобы усилить давление на Венесуэлы с целью проведения там «честных и справедливых выборов».

Также, по данным агентства, в администрации президента США Джозефа Байдена продолжают наблюдать за событиями в Венесуэле и уверены, что президент Николас Мадуро «посылает сигналы». Однако в США отметили, что намерены реагировать лишь исходя из конкретных действий властей республики.

Предполагается, что подобные комментарии со стороны администрации Белого дома направлены на рассеивание слухов о начале смягчения Байденом санкционного режима в отношении Венесуэлы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с лидером Колумбии политический кризис в Венесуэле.

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