Пекин, , 04:19 — REGNUM Объем нефинансовых исходящих прямых инвестиций Китая (ODI) снизился на 4,9% в годовом исчислении в первом квартале года, показали официальные данные, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

По данным Министерства торговли Китая, за указанный период объем ODI составил 160,81 млрд юаней (около $24,8 млрд).

Нефинансовые инвестиции Китая в страны вдоль «Пояса и пути» устойчиво росли. В течение этого периода инвестиции в эти страны увеличились на 5,2% в годовом исчислении, составив 17,8% от общего объема ODI. Эта доля выросла на 0,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Быстро росли исходящие инвестиции в сфере производства и передачи информации. Например, сектор передачи информации за первые три месяца привлек $1,62 млрд средств, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.