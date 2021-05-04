Пекин, , 04:17 — REGNUM Общенациональный уровень материнской смертности в Китае в 2020 году составил 16,9 случая на 100 000 человек, что на 15,9% ниже, чем в 2015 году, сообщает агентство Синьхуа.

Уровень младенческой смертности в 2020 году составил 5,4 случая на 1000 человек, что на 33,3% меньше, чем в 2015 году, заявила глава отдела по делам женщин и детей Национальной комиссии здравоохранения КНР Сун Ли.

По ее словам, уровень смертности детей в возрасте до пяти лет в 2020 году составит 7,5 случая на 1000 человек, что на 30% меньше, чем в 2015 году.

Уровень материнской смертности значительно ниже медианного показателя 43 случая на 100 000 в странах со средним и высоким уровнем дохода. Она добавила, что основные показатели здоровья матери и ребенка в Китае также занимают первое место среди стран со средним и высоким уровнем дохода в мире.

За последние пять лет комиссия улучшила политику и меры, связанные со здоровьем женщин и детей, оптимизировала распределение ресурсов и эффективно укрепила медицинское обслуживание, связанное с родами, сказал Сун.