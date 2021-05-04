Москва, , 04:14 — REGNUM Предложение Еврокомиссии (ЕК) допускать ко въезду в страны ЕС лиц, сделавших прививку от коронавирусной инфекции назвал «выстрелом себе в ногу» член Совета Федерации РФ Александр Башкин. Об этом он заявил 3 мая.

По словам сенатора, власти Евросоюза стремятся только создавать дополнительные преграды и не проявляют заботу о гражданах своих стран. В противном случае, как считает парламентарий, ЕС уже давно мог одобрить для использования российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу… Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», — сказал Башкин, слова которого приводит РИА Новости.

Он полагает, что предложение ЕК не будет принято, поскольку не найдет поддержки со стороны некоторых стран.

«Любые разумные страны не пойдут на это предложение», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Еврокомиссия выдвинула инициативу ослабить ограничения на въезд в ЕС для прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, а также для тех, кто был вакцинирован минимум за две недели до прибытия.

В предложенном документе отмечается, что вакцина должна входить в список, одобренных европейским регулятором (EMA). Вместе с тем авторы идеи допускают, что страны ЕС вправе разрешать въезд для привитых препаратами из перечня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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