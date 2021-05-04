Хэфэй, Китай, , 04:13 — REGNUM Производство транспортных средств на новых источниках энергии в восточно-китайской провинции Аньхой выросло в 3,3 раза в годовом исчислении до 39 000 единиц в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Среди них автомобилей компании NIO бы произвело 20 060 единиц, что на 423% больше, чем в прошлом году. По данным провинциального департамента экономики и информационных технологий, это первый случай, когда компания превысила квартальный объем производства в 20 000 единиц.

Автомобильная компания Chery произвела 14 100 электромобилей января по март, что на 405% больше в годовом исчислении.

С учетом того, что автомобилестроение является основной отраслью промышленности провинции, в Аньхое насчитывается почти 1000 крупных компаний или компаний с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3 млн), занимающихся в сфере автомобильной промышленностью.