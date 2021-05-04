Южно-Сахалинск, , 04:00 — REGNUM 14 рабочих одного предприятия были госпитализированы с симптомами отравления в городе Углегорске Сахалинской области. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, в медучреждение были доставлены 14 рабочих предприятия «Энергострой». Им были проведены все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Угроза жизни пострадавшим отсутствует.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, по факту управления рабочих областная прокуратура инициировала проверку с привлечением контролирующих органов. В ходе проверки будет установлено соответствие организации питания сотрудников предприятия требуемым санитарно-эпидемиологическим нормам. По результатам проверки будет принято решение о мерах реагирования.

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