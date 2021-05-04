Москва, , 03:51 — REGNUM Почти в двухлетнем судебном разбирательстве по иску российского бизнесмена Дарины Денисовой к международному олимпийскому комитету поставлена точка. Истица, требовавшая прекращения правовой охраны группы товарных знаков, отказалась от претензий в суде по интеллектуальным правам. Она указала «на заключение между истцом и ответчиком соглашения об урегулировании и сосуществовании», передаёт ИА REGNUM.

Дело слушалось с июня 2019 года. Истица в иске к Comite International Olympique (международный олимпийский комитет) потребовала досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков в отношении услуг 41-го класса, в число которых входят и лотереи.

Напомним, до этого, в мае 2020 года, Денисовой суд отказал в притязаниях на товарный знак, в котором есть слово «олимп». Права на знак истица попыталась закрепить за собой три года назад, но олимпийский комитет посчитал, что это неправильно и подал свои возражения в Роспатент. В результате заявительнице отказали как в ведомстве, так и позднее в суде.