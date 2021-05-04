Донецк, , 03:42 — REGNUM Военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб в результате снайперского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 мая сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, инцидент произошёл 3 мая около 19:40 мск. Снайпер ВСУ открыл огонь по позициям армии ДНР в районе села Коминтерново. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Водяное, находящегося под контролем Украины.

Управлении Народной милиции ДНР выразило соболезнования родным и близким защитника Республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские боевики обстреляли окрестности села Саханка на юге Республики.

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