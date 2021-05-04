Москва, 4 мая, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать обоснованность банкротного иска к фигуранту списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» Зиявудину Магомедову 5 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Дело приняла судья Пешехонова. Она же обязала ФКУ «ГИАЦ МВД России» «в течение семи дней с момента получения настоящего определения выслать в арбитражный суд города Москвы сведения о месте жительства гражданина Магомедова Зиявудина Гаджиевича».

Напомним, иск от компании «Глобалэлектросервис» к главе совета директоров группы «Сумма» был подан 20 апреля 2021 года. Сумма претензий не сообщалась.

На сегодня братья Магомедовы проходят фигурантами уголовного дела с ущербом свыше 10 млрд рублей.

На сайте группы «Сумма» уточняется, что Магомедов возглавлял советы директоров крупных компаний, включая «Транс-ойл». В ЕГРЮЛ за ним числятся 100% долей в трёх компаниях — «ГС-Инжиниринг», бойцовском клубе «Иглз» и ООО «Инвестор», а также статус учредителя в благотворительном фонде «Пери». Через ООО «ГС-Инжиниринг» бизнесмен владеет ещё рядом компаний в Приморском крае и Псковской области. Также среди активов Зиявудина Магомедова (уроженца Махачкалы) фигурировал пакет акций транспортной группы FESCO.