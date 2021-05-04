Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Второе досье на экс-президента США Дональда Трампа передал бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI-6 Кристофер Стил Федеральному бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов. Об этом 4 мая сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, новое досье содержит информацию, не подвергавшуюся процедуре проверки и анализа. Утверждается, что Стил передал ФБР данные, указывающие на связь руководителя предвыборного штаба экс-президента США Пола Манафорта с российскими спецслужбами.

Кроме того, «досье», якобы, содержит указания на наличии у России компрометирующей информации о любовных похождениях Трампа. При этом уточняется, что прежние источники информации для досье стали недоступны Стилу и новые данные он собирал с опорой на другую «агентурную сеть».

Напомним, сбор компромата на Трампа начался в 2015 году, заказчиками этой информации стали члены Республиканской партии из числа критиков экс-главы США. Заказ изначально выполняла компания Fusion GPS, затем к работе над «досье» подключился Стил. Затем республиканцы прекратили финансирование сбора информации, но дело продолжили демократы. В свою очередь, ФБР и Министерство юстиции США заявили членам Конгресса США, что подлинность материалов в «досье» на Трампа сомнительна и ничем не подтверждена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани утверждает, что ФБР пытается «подставить» экс-президента США.

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