Богота, , 03:19 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке назначил новым руководителем колумбийского минфина министра торговли, промышленности и туризма страны Хосе Мануэля Рестрепо. Об этом 3 мая сообщается на странице главы государства в Twitter.

Решение было принято после отставки прежнего министра финансов республики Альберто Карраскилью, покинувшего пост из-за протестов против налоговой реформы. Президент поблагодарил Карраскилью за проделанную им работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Иван Дуке распорядился направить армию в города Колумбии, где продолжаются акции протеста против налоговой реформы, поскольку демонстрации создают «большой риск для жизней граждан».

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