Южно-Сахалинск, , 03:18 — REGNUM На Сахалине в Углегорске произошло массовое отравление работников ОРГ «Энергострой». Прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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К проведению проверку привлечены контролирующие органы.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно — эпидемиологических норм», — уточнили в прокуратуре области.

Как пишут региональные СМИ, отравление получили 14 работников предприятия, которых госпитализировали в больницу Углегорска.

Как сообщало ИА REGNUM, массовым отравлением учащихся и сотрудников школы № 370 Московского района Санкт-Петербурга заинтересовались в прокуратуре города. Ведомством организована проверка по факту обнаруженного в учебном заведении очага норовирусной инфекции.