Москва, 4 мая, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованными требования «Московской объединённой энергетической компании» и ввёл в отношении ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Наблюдение продлится до 10 ноября 2021 года. В третью очередь реестра также включили претензии истца на сумму более 5 млн рублей, где 3 803 300,1 рубля составляет основной долг, 1 265 699,14 рубля неустойка, 58 666 рублей судебные расходы. Временным управляющим утвержден Дмитрий Червоненко — участник МСО ПАУ из Московской области.

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учрежден 27 сентября 1994 года. Директор — Александр Виноградов.

Напомним, в декабре 2020 года МОЭК подала сразу два банкротных иска к заводам столицы. Второй ответчик — АО «Московский завод электромеханической аппаратуры», на сайте которого указано, что он — часть дивизиона госкорпорации «Роскосмос». Его судьбу решат 25 мая 2021 года.