Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Американский вице-президент Камала Харрис привела к присяге нового руководителя Агентства по международному развитию США (USAID) Саманту Пауэр, 3 мая сообщили журналистам в пресс-службе Белого дома.

В зале, где состоялась церемония, присутствовали супруг дипломата, а также ее дети и отчим. С 2013 по 2017 год Саманта Пауэр работала постоянным представителем США при ООН в администрации 44-го американского президента Барака Обамы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Вашингтоне был приведен к присяге новый руководитель Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Билл Нельсон.

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