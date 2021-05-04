Бразилиа, , 02:42 — REGNUM Медицинские службы Бразилии выявили в стране с начала пандемии 14 779 529 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 24 619. Об этом 3 мая сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Вместе с тем 13 336 476 пациентов уже излечились. Также за 24 часа в Бразилии зафиксировали 983 летальных исхода от осложнений при COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 408 622 умерших от последствий указанного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая профессор Университета Сан-Паулу Доминго Альвес заявил, что Бразилия превращается в гигантскую «лабораторию» по выведению новых штаммов коронавируса.

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