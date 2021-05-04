Григорий Михайлов, 4 мая 2021, 14:01 — REGNUM Масштабные столкновения между Киргизией и Таджикистаном, в ходе которых использовались стрелковое вооружение, бронетехника, артиллерия и авиация, завершились. Стороны возвращают войска к местам постоянной дислокации, беженцы едут в родные села. Идет подсчет жертв и восстановление причиненного ущерба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»
Киргизия и Таджикистан официально обвинили друг друга в агрессии. Информационное противостояние идет в СМИ, соцсетях, а также на дипломатическом уровне. Случившееся стало новой и, увы, грустной вехой в истории региона — это первый открытый вооруженный конфликт между странами Туркестана.
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Определение того, кто виновен в гибели десятков и ранении сотен человек, — дело длительное и весьма спорное. Пока стороны обмениваются обвинениями и ставят под сомнение аргументы друг друга, можно сравнить факты.
Понять масштаб случившегося и сделать предварительные выводы о ходе событий можно, сравнив цифры пострадавших и разрушений. ИА REGNUM собрало данные по количеству погибших и раненых во время вооруженных столкновений, а также нанесенном материальном ущербе.
В таблице приводятся оценки официальных лиц Киргизии и Таджикистана. Отметим, что Душанбе не публикует данные по числу погибших и раненых — информация взята из публикаций СМИ.
Указанные в таблице цифры являются предварительными и могут измениться со временем.
|Число жертв конфликта между Киргизией и Таджикистаном
|Киргизия
|Таджикистан
|Погибло военных
|3
|8
|Погибло гражданских
|33
|8
|Ранено военных и гражданских
|145
|более 110
|Взято в заложники
|10
|0
|Количество беженцев
|58 261
|15 000
Заметна разница при сравнении масштабов разрушений. Количество поврежденных или уничтоженных зданий в Киргизии и Таджикистане отличается в семь раз.
|Повреждено или разрушено зданий
|Киргизия
|Таджикистан
|Жилых домов
|107
|17
|Школ
|3
|1
|Детских садов
|1
|0
|Торговых точек
|12
|0
|Автозаправок
|10
|0
|Иных объектов
|10
|1
|Всего:
|143
|19
Источники информации: цитаты и ссылки.
Источники информации о подобных конфликтах со временем имеют свойство пропадать или корректироваться «в нужную сторону». Во избежание обвинений в подтасовке фактов и неточности данных публикуем цитаты и ссылки на использованные источники.
Погибшие и раненые
Киргизия: погибшие и раненые
- «На утро 3 мая 2021 года всего число пострадавших составляет 183 человека, из которых 34 человека погибли» (источник).
- «Ребенок утонул, ему было неполных пять лет. Это 36-я жертва трагедии на границе. Утром сообщалось, что во время конфликта пострадали 183 кыргызстанца, 34 из них погибли. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины» (источник).
- «Погибли три бойца отряда специального назначения «Бору» Пограничной службы ГКНБ КР» (источник).
Таджикистан: погибшие и раненые
- Власти Таджикистана не называют точного числа убитых и раненых. Генпрокуратура страны сообщила, что «несколько людей были убиты, десятки ранены». Наиболее полную информацию опубликовало «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода», СМИ — иностранный агент). По его данным, погибли 16 человек, в том числе восемь военных и восемь гражданских (список). Точное число раненых не названо, по официальным данным, их «более 110».
Заложники
Взятые в заложники граждане Киргизии
- «Десять кыргызстанцев находились в заложниках в Бободжон-Гафуровском районе. Республика Таджикистан взяла в заложники главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева и девять местных жителей» (источник).
Заложники — граждане Таджикистана
- Информация о взятии в заложники таджикистанцев отсутствует.
Беженцы
Киргизские беженцы
- «По данным Баткенской областной администрации на 12:00 второго мая, общее количество перемещенных жителей — 58 261 человек. Из них 52 329 женщин и детей. Большинство (26 288 человек) находятся в Лейлекском районе, 18 363 человека размещены в Баткенском районе, остальные — в Кадамджайском районе, в городах Баткен и Сулюкта» (источник).
Таджикские беженцы
- По данным Комиссии по чрезвычайным ситуациям, «в безопасные места были эвакуированы около 15 тысяч местных жителей, оказавшихся в зоне конфликта. На данный момент все они возвращены на места постоянного проживания» (источник).
Материальный ущерб
Повреждения или разрушение зданий в Киргизии
- «МЧС КР опубликовало предварительную информацию о разрушениях в кыргызских селах: 107 жилых домов; 10 АЗС; восемь магазинов; пять госучреждений; четыре точки продажи; четыре социальных объекта; две школы; один фельдшерско-акушерский пункт; один детский сад» (источник).
Повреждения или разрушение зданий в Таджикистане
- «По предварительным данным, на территории трех джамоатов города Исфары полностью разрушены 14 жилых домов, частично пострадали два дома и одно вспомогательное сооружение. Также частично пострадали здание среднего общеобразовательного учреждения и один дом на территории села Овчи Калъача» (источник).
Объем ущерба значителен. Рана, нанесенная отношениям двум соседским народов, глубока. Вернуться к нормальной мирной жизни будет непросто. Перед главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном стоит сложная задача — не допустить повторения конфликта, восстановить разрушенное, сохранить стабильность.