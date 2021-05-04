4 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Вооружённый конфликт Киргизии и Таджикистана в апреле 2021 года — убитые, раненые, количество разрушенных домов.

Григорий Михайлов, , 14:01 — REGNUM Масштабные столкновения между Киргизией и Таджикистаном, в ходе которых использовались стрелковое вооружение, бронетехника, артиллерия и авиация, завершились. Стороны возвращают войска к местам постоянной дислокации, беженцы едут в родные села. Идет подсчет жертв и восстановление причиненного ущерба.

Трагедия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Киргизия и Таджикистан официально обвинили друг друга в агрессии. Информационное противостояние идет в СМИ, соцсетях, а также на дипломатическом уровне. Случившееся стало новой и, увы, грустной вехой в истории региона — это первый открытый вооруженный конфликт между странами Туркестана.

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Определение того, кто виновен в гибели десятков и ранении сотен человек, — дело длительное и весьма спорное. Пока стороны обмениваются обвинениями и ставят под сомнение аргументы друг друга, можно сравнить факты.

Понять масштаб случившегося и сделать предварительные выводы о ходе событий можно, сравнив цифры пострадавших и разрушений. ИА REGNUM собрало данные по количеству погибших и раненых во время вооруженных столкновений, а также нанесенном материальном ущербе.

Киргизско-таджикский пограничный конфликт. 2021 Lencer

В таблице приводятся оценки официальных лиц Киргизии и Таджикистана. Отметим, что Душанбе не публикует данные по числу погибших и раненых — информация взята из публикаций СМИ.

Указанные в таблице цифры являются предварительными и могут измениться со временем.

Число жертв конфликта между Киргизией и Таджикистаном Киргизия Таджикистан Погибло военных 3 8 Погибло гражданских 33 8 Ранено военных и гражданских 145 более 110 Взято в заложники 10 0 Количество беженцев 58 261 15 000

Заметна разница при сравнении масштабов разрушений. Количество поврежденных или уничтоженных зданий в Киргизии и Таджикистане отличается в семь раз.

Повреждено или разрушено зданий Киргизия Таджикистан Жилых домов 107 17 Школ 3 1 Детских садов 1 0 Торговых точек 12 0 Автозаправок 10 0 Иных объектов 10 1 Всего: 143 19

Источники информации: цитаты и ссылки.

Источники информации о подобных конфликтах со временем имеют свойство пропадать или корректироваться «в нужную сторону». Во избежание обвинений в подтасовке фактов и неточности данных публикуем цитаты и ссылки на использованные источники.

Погибшие и раненые

Киргизия: погибшие и раненые

«На утро 3 мая 2021 года всего число пострадавших составляет 183 человека, из которых 34 человека погибли» (источник).

«Ребенок утонул, ему было неполных пять лет. Это 36-я жертва трагедии на границе. Утром сообщалось, что во время конфликта пострадали 183 кыргызстанца, 34 из них погибли. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины» (источник).

«Погибли три бойца отряда специального назначения «Бору» Пограничной службы ГКНБ КР» (источник).

Пострадавший в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе med.kg

Таджикистан: погибшие и раненые

Власти Таджикистана не называют точного числа убитых и раненых. Генпрокуратура страны сообщила, что «несколько людей были убиты, десятки ранены». Наиболее полную информацию опубликовало «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода», СМИ — иностранный агент). По его данным, погибли 16 человек, в том числе восемь военных и восемь гражданских (список). Точное число раненых не названо, по официальным данным, их «более 110».

Заложники

Взятые в заложники граждане Киргизии

«Десять кыргызстанцев находились в заложниках в Бободжон-Гафуровском районе. Республика Таджикистан взяла в заложники главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева и девять местных жителей» (источник).

Заложники — граждане Таджикистана

Информация о взятии в заложники таджикистанцев отсутствует.

Беженцы

Киргизские беженцы

«По данным Баткенской областной администрации на 12:00 второго мая, общее количество перемещенных жителей — 58 261 человек. Из них 52 329 женщин и детей. Большинство (26 288 человек) находятся в Лейлекском районе, 18 363 человека размещены в Баткенском районе, остальные — в Кадамджайском районе, в городах Баткен и Сулюкта» (источник).

Неравнодушные граждане собрали 60 коробок лекарств для жителей Баткена med.kg

Таджикские беженцы

По данным Комиссии по чрезвычайным ситуациям, «в безопасные места были эвакуированы около 15 тысяч местных жителей, оказавшихся в зоне конфликта. На данный момент все они возвращены на места постоянного проживания» (источник).

Материальный ущерб

Повреждения или разрушение зданий в Киргизии

«МЧС КР опубликовало предварительную информацию о разрушениях в кыргызских селах: 107 жилых домов; 10 АЗС; восемь магазинов; пять госучреждений; четыре точки продажи; четыре социальных объекта; две школы; один фельдшерско-акушерский пункт; один детский сад» (источник).

Повреждения или разрушение зданий в Таджикистане

«По предварительным данным, на территории трех джамоатов города Исфары полностью разрушены 14 жилых домов, частично пострадали два дома и одно вспомогательное сооружение. Также частично пострадали здание среднего общеобразовательного учреждения и один дом на территории села Овчи Калъача» (источник).

Объем ущерба значителен. Рана, нанесенная отношениям двум соседским народов, глубока. Вернуться к нормальной мирной жизни будет непросто. Перед главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном стоит сложная задача — не допустить повторения конфликта, восстановить разрушенное, сохранить стабильность.