Каир, , 02:35 — REGNUM Контракт на поставку Каиру 30 французских истребителей Rafale подписали Египет и Франция, 3 мая сообщил портал Al-Watan со ссылкой на египетское министерство обороны.

Для закупки самолетов Египту предоставят долгосрочный кредит. В 2015 году Египет заказал у Франции 24 таких истребителя, которые производит компания Dassault Aviation.

Напомним, в мае 2020 года Россия начала производство первой партии истребителей Су-35, которые были заказаны Египтом в рамках договора, подписанного с РФ в марте 2018 года. В соответствии с соглашением египетская сторона должна получить до 2023 года не менее 24 таких самолетов.

Читайте ранее в этом сюжете: США обеспокоились возможной покупкой Египтом российских истребителей Су-35