Париж, , 02:25 — REGNUM В то время как в самой Франции с 1 мая открыли вакцинацию только для взрослых с повышенным риском тяжёлого протекания COVID-19, руководство административного центра департамента Верхняя Корсика города Бастия ещё 29 апреля приняло решение расширить список лиц, имеющих доступ к вакцинации против COVID-19, на всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

«По мере приближения отмены антикоронавирусных мер и летнего сезона существует необходимость в том, чтобы наша молодежь вернулась к безопасной социальной и профессиональной жизни. Я решил открыть вакцинацию для лиц старше 18 лет в центре Лупину».

мэр Бастии Пьер Савелли «Cтолкнувшись ранее с нехваткой вакцин, сегодня мы сталкиваемся с нехваткой добровольцев из-за большого количества доступных доз! Мы получаем около 800 ежедневных доз в центре вакцинации на 500 записей, установленных в соответствии с официальными критериями правительства. Таким образом, почти 300 ежедневных доз остаются доступными для использования».

Однако прогрессивное решение корсиканских властей было раскритиковано правительством страны — пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что вместо того, чтобы вакцинировать всех, власти каждого города должны искать «пожилых и изолированных людей», которые еще не были вакцинированы, и предлагать вакцинироваться им.

Габриэль Атталь «Ответственность муниципалитетов заключается в том, чтобы добраться до домов этих людей».

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