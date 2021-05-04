Париж, 4 мая 2021, 02:25 — REGNUM В то время как в самой Франции с 1 мая открыли вакцинацию только для взрослых с повышенным риском тяжёлого протекания COVID-19, руководство административного центра департамента Верхняя Корсика города Бастия ещё 29 апреля приняло решение расширить список лиц, имеющих доступ к вакцинации против COVID-19, на всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщает Le Parisien.
Однако прогрессивное решение корсиканских властей было раскритиковано правительством страны — пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что вместо того, чтобы вакцинировать всех, власти каждого города должны искать «пожилых и изолированных людей», которые еще не были вакцинированы, и предлагать вакцинироваться им.
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