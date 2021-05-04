Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Применение вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте 12−15 лет может одобрить на предстоящей неделе управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом 3 мая сообщает газета New York Times.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Запрос американскому регулятору на одобрение экстренного использования вакцины от COVID-19 для подростков компании направили в апреле текущего года. FDA может одобрить заявку уже к концу недели. В случае одобрения консультативный комитет Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) сделает анализ информации по клиническим испытаниям и даст рекомендации для применения препарата среди подростков.

Pfizer и BioNTech указали, что их вакцина от COVID-19 показала в ходе клинических испытаний 100% эффективность для возрастной группы от 12 до 15 лет. Производители подали заявку и на одобрение вакцины для применения среди подростков в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Европейский регулятор заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению директора по исследованиям французского института Inserm-Imagine Фредерика Рие-Лауката, для победы над эпидемией COVID-19 надо вакцинировать детей и подростков.

Читайте ранее в этом сюжете: Чтобы победить эпидемию, нужно вакцинировать детей и подростков — эксперт