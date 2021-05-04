Багдад, , 02:05 — REGNUM Три ракеты упали на территории военной базы в городе Балад в центральной части Ирака, 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

На этом объекте дислоцированы военнослужащие США. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая ракетной атаке подвергся район международного аэропорта Багдада. На его территории упало «несколько ракет».

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