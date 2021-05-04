Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Новый глава Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Билл Нельсон приведен к присяге 3 мая американским вице-президентом Камалой Харрис. Об этом на своей странице в Twitter написала ее официальный представитель Сабрина Сингх.

В церемонии участвовали супруга и сын Нельсона, а также два предыдущих руководителя NASA — Чарльз Болден и Джеймс Брайденстайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Камала Харрис возглавила Национальный космический совет США. Билл Нельсон назвал ее «идеальным человеком» на указанном посту.

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