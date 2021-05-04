Шри-Джаяварденепура-Котте, , 01:42 — REGNUM Шри-Ланка получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», 4 мая сообщается на странице препарата в Twitter.

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https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1389329527562702848

Экстренное применение вакцины «Спутник V» в этой азиатской стране было одобрено в начале марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта издание Colombo Gazette распространило информацию о том, что Шри-Ланка получит 7 млн доз «Спутника V».

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