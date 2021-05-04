Москва, , 09:20 — REGNUM В цифровом туристическом сервисе Russpass стали доступны аудиогиды по достопримечательностям и музеям Москвы. Об этом 4 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Благодаря новым цифровым услугам все желающие смогут ознакомиться с городскими архитектурными ансамблями, парковыми зонами, музейными пространствами и их экспозициями. На данный момент платформа Russpass содержит аудиоэкскурсии по музею-заповеднику «Коломенское», центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Московскому планетарию, Государственному историческому музею.

«В будущем планируется публиковать такие гиды по достопримечательностям и других городов России», — сказала вице-мэр.

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