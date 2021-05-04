Копенгаген, , 01:29 — REGNUM Использование вакцины от коронавирусной инфекции производства американской корпорации Johnson & Johnson остановлено в Дании, 3 мая передает телеканал TV2.

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По информации журналистов, об этом решении сообщил датский министр здравоохранения Магнус Хёйнике в ходе встречи с представителями парламентских партий.

Отказ объяснили случаями образования «нетипичных тромбов» из-за указанной вакцины. Отмечается, что препарат будет исключен из национальной прививочной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля газета Aftonbladet распространила информацию о том, что власти Дании ведут переговоры с несколькими странами об обмене вакцины от коронавирусной инфекции производства AstraZeneca на препараты других фармкомпаний.

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