Лондон, , 01:28 — REGNUM Более 50 млн доз вакцины от COVID-19 получили жители Великобритании. Об этом 4 мая свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

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Первую дозу вакцины в Британии получили 34,59 млн жителей страны, а 15,5 млн. человек уже получили два компонента препарата. Всего в стране проживает 67 млн человек. Успех программы вакцинации населения, начатой в декабре 2020 года, позволил правительству отменить ряд ограничений, введённых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

За последнюю неделю в Великобритании было зафиксировано не более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки, при этом показатели заболеваемости продолжают снижаться. Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок в своём Twitter назвал вакцинацию «огромным достижением для всей страны», напомним, что прививки спасают жизни и помогают вернуться к обычному жизненному укладу.

Глава минздрава Британии призвал привиться от COVID-19 всех жителей страны, получивших на это право. В настоящее время в Великобритании приглашение на вакцинацию получили граждане старше 40 лет и те, кому прививка необходима по медицинским показаниям.

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