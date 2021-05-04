Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Торнадо угрожает ряду округов в американских штатах Джорджия и Алабама, 3 мая сообщается на сайте Национальной метеорологической служба США.

В них проживают около 450 тыс. человек. В ближайшие часы скорость ветра в этих районах превысит 30 м/с. В некоторых городах из-за ветра повреждены несколько зданий и повалены деревья. Информация о пострадавших не поступала. Власти призвали людей не покидать свои дома и укрыться в убежищах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в округе Калхун в американском штате Алабама, из-за торнадо погибли пять человек.

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