Пекин, , 00:53 — REGNUM Сбои в работе социальной сети Tiktok наблюдают пользователи ряда стран мира. Об этом 3 мая сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу самых популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на первые сбои в работе стали поступать в 10:37 по времени восточного побережья США (17:37 мск). Чаще других о проблемах в работе социальной сети сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии и Франции. Из России жалобы на неполадки в работе Tiktok не поступали.

Из общего числа жалоб 74% относятся к проблемам, возникшим при просмотре видео, 18% пользователей не могут войти в свой аккаунт, ещё 7% сообщили о проблемах при публикации файлов.

Социальная сеть Tiktok была запущена в 2018 году и на сегодняшний день является одной из самых популярных, уступая лишь Facebook и Instagram. Tiktok позволяет создавать и выгружать короткие видео, это приложение стало самым быстрорастущим неигровым приложением в мире по состоянию на январь 2021 года.

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