Уагадугу, , 00:51 — REGNUM Около 30 человек погибли в результате нападения исламистов на деревню на востоке Буркина-Фасо. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Местные власти подтвердили гибель только десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая при атаках боевиков в Эфиопии погиб по меньшей мере 21 человек. Сначала они напали на автобус, убив 15 человек. Еще шестеро погибли при атаке в Южной Эфиопии.

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