Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Решение о разводе приняли прожившие 27 лет в браке Билл и Мелинда Гейтс. Об этом 3 мая сообщил сам основатель Microsoft в своём Twitter.

В совместном заявлении супругов сказано, что они приняли решение завершить брак после «многих размышлений и работы над нашими отношениями». Также Билл и Мелинда Гейтс напомнили, что за 27 лет брака успели вырастить троих детей и создать крупный благотворительный фонд, работающий по всему миру.

Супруги поясняют, что не смогут далее «расти вместе как пара», но продолжат совместную работу над благотворительным фондом. О финансовой стороне развода не упоминается.

Напомним, состояние семьи Билла Гейтса оценивается в 130 млрд долларов, бизнесмен входит в пятёрку богатейших людей планеты. Благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс является крупнейшим благотворительным частным фондом в США, его активы составляют около 50,7 млрд долларов.