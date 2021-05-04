Светлана Рыбина, 4 мая 2021, 11:35 — REGNUM Заявление председателя киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что он будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения», вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 4 мая в социальной сети Facebook.
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«Он еще и дипломат?! Давно?! Это трепло маразматическое пусть себе свой ультиматум приспособит по прямому назначению!» — пишет Лилия А.
Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены подобным хамским поведением со стороны представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе. Люди убеждены, что он не занимает такой пост, чтобы угрожать другим отказом участвовать в переговорах.
«Кто он такой, чтобы ультиматумы выдвигать?! Пусть идёт своих внуков учит жизни! Зачем вообще таких людей пиарить?! Их время ушло безвозвратно!» — считает Сергей К.
Некоторые комментаторы убеждены, что если Украина и откажется от переговоров в Минске, то сделает хуже только лишь себе. Люди указали на то, что уже попросту устали от того цирка, который постоянно устраивает украинская делегация.
«Грозный Кравчук выдвинул ультиматум! Говорит: выйдем из Минских соглашений, если что не так. Вот напугал же, а! Так кто останавливает-то? Что раньше мешало?» — задаётся вопросом Macarena B.
Ряд пользователей отметил, что отказ вести переговоры является прологом к возобновлению войны, на которой в том числе будут умирать украинские солдаты. Люди уверены, что Кравчук всё это прекрасно понимает и пытается бросить в топку человеческие жизни сознательно.
«Человек, работавший столько лет в управлении, кроме ультиматумов ничего и не знает. Он плевал на ребят, которые будут погибать за ультиматумы таких управленцев», — предположила Тамара Г.
Ряд пользователей отметили, что предшественник Кравчука в Трёхсторонней контактной группе был куда более достойным представителем Украины.
«Вначале был Кучма на переговорах. Потом свалил, когда до него дошло, что выполнять Минские соглашения Украина не собирается, и от него только и надо, чтобы как можно дольше «юлить», при этом продолжая военные действия. Все-таки у Кучмы есть какая-то мораль, в отличие от заменившего его Кравчука», — поделился своим мнением Alex K.
Нашлись и те, которые уверены, что представители Украины делают всё возможное не для того, чтобы в регионе установился мир, а для того, чтобы конфликт длился как можно дольше.
«Киеву выгоден конфликт. Украинские власти только делают вид, что хотят наладить отношения с Донбассом. Не хотят! Они так и будут все свои неудачи сваливать на «войну» с Россией. И на «войну» же клянчить у Запада материальную помощь. Во всём у них сейчас Россия виновата, а не они сами», — указал Владимир Р.
Напомним, 3 мая председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24», что он будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения».