4 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 11:35 — REGNUM Заявление председателя киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что он будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения», вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 4 мая в социальной сети Facebook.

Теодор Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем (фрагмент) .1822

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Он еще и дипломат?! Давно?! Это трепло маразматическое пусть себе свой ультиматум приспособит по прямому назначению!» — пишет Лилия А.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены подобным хамским поведением со стороны представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе. Люди убеждены, что он не занимает такой пост, чтобы угрожать другим отказом участвовать в переговорах.

«Кто он такой, чтобы ультиматумы выдвигать?! Пусть идёт своих внуков учит жизни! Зачем вообще таких людей пиарить?! Их время ушло безвозвратно!» — считает Сергей К.

Некоторые комментаторы убеждены, что если Украина и откажется от переговоров в Минске, то сделает хуже только лишь себе. Люди указали на то, что уже попросту устали от того цирка, который постоянно устраивает украинская делегация.

Леонид Кравчук (сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

«Грозный Кравчук выдвинул ультиматум! Говорит: выйдем из Минских соглашений, если что не так. Вот напугал же, а! Так кто останавливает-то? Что раньше мешало?» — задаётся вопросом Macarena B.

Ряд пользователей отметил, что отказ вести переговоры является прологом к возобновлению войны, на которой в том числе будут умирать украинские солдаты. Люди уверены, что Кравчук всё это прекрасно понимает и пытается бросить в топку человеческие жизни сознательно.

«Человек, работавший столько лет в управлении, кроме ультиматумов ничего и не знает. Он плевал на ребят, которые будут погибать за ультиматумы таких управленцев», — предположила Тамара Г.

Ряд пользователей отметили, что предшественник Кравчука в Трёхсторонней контактной группе был куда более достойным представителем Украины.

«Вначале был Кучма на переговорах. Потом свалил, когда до него дошло, что выполнять Минские соглашения Украина не собирается, и от него только и надо, чтобы как можно дольше «юлить», при этом продолжая военные действия. Все-таки у Кучмы есть какая-то мораль, в отличие от заменившего его Кравчука», — поделился своим мнением Alex K.

Леонид Кучма President.gov.ua

Нашлись и те, которые уверены, что представители Украины делают всё возможное не для того, чтобы в регионе установился мир, а для того, чтобы конфликт длился как можно дольше.

«Киеву выгоден конфликт. Украинские власти только делают вид, что хотят наладить отношения с Донбассом. Не хотят! Они так и будут все свои неудачи сваливать на «войну» с Россией. И на «войну» же клянчить у Запада материальную помощь. Во всём у них сейчас Россия виновата, а не они сами», — указал Владимир Р.

Напомним, 3 мая председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24», что он будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения».