Вашингтон, 4 мая, 2021, 00:07 — ИА Регнум. Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда ТрампаРудольф Джулиани отрицает причастность к незаконной деятельности на Украине и утверждает, что ФБР«пытается подставить» его.

Руди Джулиани

В эксклюзивном интервью для Fox News Джулиани 3 мая заявил, что обыск в его квартире был хаотичным и грубым. Он отметил, что обычно такие «налеты» не совершаются в отношении бывших членов правительства, и добавил, что налеты совершают только на адвокатов Дональда Трампа.

«Я даже не могут припомнить другого адвоката, на которого был совершен такой налет, кроме адвокатов Трампа. Трамп из другой категории, потому что у него нет конституционных прав», — сообщил Джулиани.

Напомним, обыск в квартире адвоката проходил в рамках расследования о его причастности к незаконной деятельности на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем первом интервью после обысков Джулиани заявил, что органы занялись его прошлым в качестве мести за «доказательства коррупции семьи Байденов».