Самара, , 23:52 — REGNUM В Большеглушицком районе Самарской области столкнулись два транспортных средства — «Камаз» и ВАЗ-2110. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

ДТП произошло 3 мая на 4-м км дороги «Большая Глушица — Южный» м.р. Большеглушицкий. По последним данным, в результате аварии погибли два человека (мужчина и девочка), еще одна женщина пострадала.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля пресс-служба ГУ МВД по Самарской области сообщила, что после наезда автомобиля на световую опору в регионе пострадал мужчина.

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