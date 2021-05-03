* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:42 — REGNUM

Группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает представлять угрозу не только для США, но и их союзникам и партнерам. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Она (угроза — прим. ИА REGNUM) всё еще существует, и (террористическая группировка — прим. ИА REGNUM) всё еще представляет угрозу не только нам, но и нашим союзникам и партнёрам в регионе», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил сомнения относительно того, что радикалы из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут дать отпор боевиками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ключевое положение соглашения о выводе войск.

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