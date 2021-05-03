Вашингтон, 4 мая, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен поднять ежегодный лимит на число прибывающих в США мигрантов до 62 500. Об этом 3 мая сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

(сс) Daniel Arauz Беженцы из Мексики

В первые месяцы пребывания в Белом доме Байден «попал под прицел» прессы и активистов, которые призывали поднять лимит на въезд мигрантов, опущенный при экс-президенте Дональде Трампе до 15 тыс.

Источники говорят, что Байден подпишет соответствующий указ 3 мая.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что вероятность того, что 62 500 мигрантов будут приняты в США в 2021 году, крайне мала из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса и возможностями размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января, в первый день своего президентства, Джо Байден подписал указ об отмене строительства стены на границе США с Мексикой. Кроме того, глава Белого дома принял решение приостановить на 100 дней депортацию из страны мигрантов, которые попали на американскую территорию незаконно еще в детском возрасте.