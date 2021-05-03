Москва, , 23:39 — REGNUM Хоккеисты сборной России, обыгравшие команду Белоруссии в матче ¼ финала юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) по хоккею, сделали важный шаг на пути к победе в турнире. Об этом сообщил ТАСС глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Наши ребята (хоккеисты сборной России — прим. ИА REGNUM) сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Белоруссии, — сказал Ротенберг. — Работа продолжается».

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая хоккеисты сборной России, обыгравшие команду Белоруссии в матче ¼ финала ЮЧМ по хоккею, пробились в полуфинал турнира. Встреча, прошедшая в США, завершилась со счётом 5:2.

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