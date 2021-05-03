Вашингтон, , 23:19 — REGNUM

Соединенные Штаты и Китай не заинтересованы в военном противостоянии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, что это полностью противоречит интересам и Китая, и США», — сказал Блинкен.

Вместе с тем, добавил он, в последнее время Китай стал более «агрессивно действовать за рубежом».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что американские военные силы дежурят недалеко от Тайваня и готовы противостоять попыткам Китая захватить этот остров.

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