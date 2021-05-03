Москва, , 23:16 — REGNUM 3 мая в рамках ¼ финала Юниорского чемпионата мира 2021 по хоккею (ЮЧМ-2021) юниорская сборная России U18 одержала победу над сборной Белоруссии U18 со счетом 5:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Заброшенные шайбы: Матвей Мичков (Квочко, Бучельников) 4:26 — 1:0, Данила Юров (Коромыслов) 15:18 — 2:0, Артем Дуда (Юров, Свечков) 22:48 — 3:0, Илья Морозов (Михалев, Рогач) 27:55 — 3:1, Федор Николаеня (Аношко) 31:17 — 3:2, Иван Мирошниченко 46:23 — 4:2, Всеволод Гайдамак 48:34 — 5:2.

Для нападающего сборной России Матвея Мичкова шайба, заброшенная в ворота сборной Белоруссии, стала 10-й в рамках чемпионата мира.

В параллельных матчах четвертьфинала встретятся Канада и Чехия, Финляндия и Швейцария, Швеция и США.