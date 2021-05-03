Ярославль, 3 мая 2021, 23:36 — REGNUM В Ярославской области из-за подъема воды в Горьковском водохранилище оказались подтопленными ряд объектов — сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Затоплены нижние ярусы набережных двух крупнейших городов — Ярославля и Рыбинска. Жители делятся фотографиями в социальных сетях и активно обсуждают потоп.
В Некрасовском районе затоплен туристический комплекс «Соляной остров» с Музеем Соли на берегу реки Солоницы, впадающей в Волгу.
Подтоплены и несколько садоводческих товариществ. По данным регионального правительства, подтоплено 174 дачных участка в Ярославском районе. Сами садоводы говорят, что пострадавших больше. Они не понимают, почему второй год подряд Волга выходит из берегов.
По данным регионального МЧС, пострадавших и эвакуированных из-за паводка нет.
Читайте ранее в этом сюжете: Горьковское водохранилище подтопило костромские огороды