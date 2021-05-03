Ярославль, , 23:36 — REGNUM В Ярославской области из-за подъема воды в Горьковском водохранилище оказались подтопленными ряд объектов — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Набережная в Ярославле Владимир Хрящев

Затоплены нижние ярусы набережных двух крупнейших городов — Ярославля и Рыбинска. Жители делятся фотографиями в социальных сетях и активно обсуждают потоп.

Набережная в Ярославле Владимир Хрящев

Набережная в Ярославле Владимир Хрящев

В Некрасовском районе затоплен туристический комплекс «Соляной остров» с Музеем Соли на берегу реки Солоницы, впадающей в Волгу.

Соляной остров Yarnews.net

Подтоплены и несколько садоводческих товариществ. По данным регионального правительства, подтоплено 174 дачных участка в Ярославском районе. Сами садоводы говорят, что пострадавших больше. Они не понимают, почему второй год подряд Волга выходит из берегов.

СНТ «Заволжье»

«Я больше 40 лет пользуюсь дачей в СНТ «Заволжье», но такого никогда не было. Только в прошлом году и в этом нас топит. У нас уже возникает подозрение, что это делается специально, чтобы заставить нас отказаться от земли недалеко от Волги. Мы не понимаем, почему нельзя отрегулировать уровни водохранилищ. Власти нас не слышат. Наш председатель, выходил на Ярославский район с жалобой, что дачи пропадают, на что они спокойно говорят: ну, подумаешь, это же у вас не жильё, это же просто дачи. Если выходят хозяева коттеджей с Твериц и говорят — извините, это у нас жильё, то они им говорят — у вас жильё явно построено не на последние деньги, построите ещё», — рассказала хозяйка дачи Елена Данилова.

СНТ «Заволжье»

По данным регионального МЧС, пострадавших и эвакуированных из-за паводка нет.

СНТ «Заволжье»

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