Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Председатель кабинета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли не сразу поддерживал идею разрешить независимой комиссии рассматривать случаи домогательств в армии. Однако в интервью Associated Press и CNN Милли сказал, что теперь открыт к такой возможности.

Генерал объяснил перемену своего решения тем фактом, что проблема с домогательствами только «разрослась», несмотря на все попытки изменить ситуацию.

«Мы топчемся на одном месте годы и не можем эффективно подвинуть иголку. А нам бы следовало. Мы должны», — сказал Милли.

Напомним, группа специалистов Пентагона предлагает позволить независимой комиссии, а не командирам, рассматривать случаи домогательств со стороны военных. Данная рекомендация идет вразрез с десятилетиями споров за то, чтобы подобные инциденты оставались внутри управления.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о 6172 зафиксированных сообщениях о сексуальных домогательствах в 2016 году. В 2015 году число таких сообщений составило 6082.

Реальные цифры насилия и домогательств могут быть больше, так как не все солдаты и офицеры готовы рассказывать о своих злоключениях.