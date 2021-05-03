Вашингтон, , 22:48 — REGNUM В Соединенных Штатах ситуация с распространением коронавируса изменится к концу лета 2021 года. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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«Думаю, к концу лета мы будем находиться в положении, которое очень отличается от того, в котором мы находимся сейчас», — сказал Байден журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в США за последние 24 часа выявили 29 367 новых случаев заражения коронавирусом. С учетом этих данных общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах превысило 32,42 млн.

При этом количество скончавшихся от COVID-19 за последние сутки составило 323, а общее число перевалило за отметку в 577 045.