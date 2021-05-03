Каракас, , 22:47 — REGNUM В Каракас из Москвы прибыл первый прямой пассажирский рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa. Об этом 3 мая сообщил министр туризма и внешней торговли страны Али Падрон на странице в соцсети Twitter.

«В Венесуэлу прибыл первый рейс Conviasa, который следовал по маршруту Москва — Каракас», — написал он

Падрон добавил, что на борту воздушного судна находились журналисты, представители российских туроператоров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что 2 мая в международный аэропорт Майкетии в Каракасе прибыла пятая для Венесуэлы партия российской вакцины «Спутник V».

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